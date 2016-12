Serie A: Torino-Genoa 1-0, le pagelle

Le pagelle di Torino-Genoa, terminata 1-0



TORINO

Hart 6.5 Non deve compiere grandi interventi, ma si fa trovare sempre attento sulle conclusioni genoane.

Barreca 6 Inizio un po' difficile contro Lazovic, ma esce fuori bene alla distanza.

Zappacosta 6 Spinge poco, ma presidia bene la sua fascia di competenza.

Castan 6 Partita attenta del centrale brasiliano che fa valere la sua esperienza.

Rossettini 6.5 Buona partita, impreziosita da un paio di chiusure decisive su Simeone.

Acquah s.v. Pochi minuti nel finale al posto di Benassi.

Baselli 6 Quarto d'ora finale dove serviva la sua freschezza.

Obi 5.5 Preferito a Baselli, appare piuttosto impreciso e pasticcione con la palla fra i piedi.

Benassi 6 Solita partita ordinata in mezzo al campo per il capitano granata.

Valdifiori 5.5 Partita meno brillante del regista granata, che soffre un po' i ritmi genoani.

Ljajic 6.5 Nel primo tempo è l'unico a provarci con qualche azione personale. Nella seconda frazione si vede poco, ma ha il merito di servire l'assist per Belotti.

Belotti 7 Ci pensa sempre lui. Terza partita consecutiva a segno per un totale di 13 in campionato. Sempre più un fattore per questo Torino.

Boyé s.v. Solo minuti di recupero per lui.

Iago Falque 6.5 Primo tempo un po' in ombra, nel secondo si fa vedere di più e si sacrifica molto in raddoppio su Laxalt.



Allenatore

Mihajlovic 6.5 Il suo Toro non gioca una grande partita, ma si difende bene e riesce a portare a casa tre punti fondamentali dopo le tre sconfitte consecutive.



GENOA

Lamanna 6.5 Non può nulla sul gol, ma è bravo a tenere vive le speranze genoane con la parata su Belotti.

Izzo 6 Limita piuttosto bene le giocate di Ljajic, usando le buone e le cattive maniere.

Munoz 5.5 Soffre un po' la fisicita di Belotti e la velocità di Iago.

Burdisso 5.5 Macchia una buona partita abbassandosi sulla punizione di Ljajic in occasione del gol di Belotti.

Lazovic 6.5 Tanta corsa e qualche buono spunto in velocità sull'out di destra.

Laxalt 6 Macina la solita quantità impressionante di chilometri sulla sinistra, senza trovare lo spunto giusto.

Cofie 5 Sbaglia molto e aspetta troppo a commettere il fallo su Ljajic da cui nascerà il gol vittoria.

Ninkovic 6.5 E' quello che si fa vedere con maggiore frequenza dalle parti di Hart, ma non riesce a trovare la giocata vincente.

Rincon 6 Mette ordine in mezzo al campo come lui sa fare.

Simeone 6.5 Dimostra di essere in un buon momento di forma, correndo su tutti i palloni e mostrando giocate interessanti, ma stasera non riesce a trovare la via del gol.

Pandev 5 Un quarto d'ora per incidere, ma risulta impalpabile.

Ocampos 6 Parte bene con molta personalità, calando però con il passare dei minuti.

Pellegri s.v. Esordio in serie A con tanto di record per essere il giocatore più giovane di sempre nel nostro campionato.

Gakpé 5 Entra al posto di Ocampos ma non si vede praticamente mai.



Allenatore

Juric 6 Il Genoa gioca una buona partita e meriterebbe il pareggio, ma arriva un'altra sconfitta dopo quella rocambolesca di domenica con il Palermo.