Serie A: Torino-Genoa 1-0, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA



Finisce 1-0 all'Olimpico Grande Torino tra Torino e Genoa. I granata tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e salgono così a quota 28 punti in classifica. I rossoblù, invece, incappano nella seconda sconfitta consecutiva e proseguono nel loro mal di trasferta dove non vincono da ben sei turni.



Ci si aspettava grande spettacolo tra queste due compagini, autrici fin qui di una buonissima stagione, ma così non è stato: un solo gol e poche emozioni. Primo tempo a reti inviolate con il Genoa in continua pressione nell'area avversaria, senza però riuscire a trovare la via del gol. A inizio ripresa la rete decisiva firmata da Belotti al 49', abile a infilare Lamanna con una zampata sugli sviluppi di una punizione battuta da Ljajic.





Nel finale di partita da segnalare l'ingresso in campo tra i rossoblù di Pietro(classe 2001, 15 anni e 280 giorni) che eguaglia così il record di Amadeodinel massimo campionato.