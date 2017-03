Serie A: Milan-Genoa, probabili formazioni

Il Milan attende il Genoa nell'anticipo del sabato sera (ore 20.45) della 29esima giornata di Serie A. Con la vicenda closing ancora da decifrare, la banda Montella si appresta ad affrontare il Genoa senza lo squalificato Bacca. Il colombiano paga con una giornata di stop inflitta dal Giudice Sportivo le proteste seguite al rigore concesso alla Juventus in pieno recupero per sospetto fallo di mano di De Sciglio in area.





Le polemiche non si sono placate in settimana ma ora i rossoneri vogliono ripartire per cercare di dimenticare la notte dello Stadium e centrare un posto nella prossima Europa League. Attualmente, sesta, è distante solo 2 punti. Il Genoa sta invece vivendo un periodo buio culminato con il ko nel derby di sabato scorso.ha portato la squadra in ritiro a Milano con largo anticipo per evitare ulteriori contestazioni da parte dei tifosi.Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Ocampos, Lapadula, Deulofeu. Allenatore: Montella.Lamanna; Munoz, Gentiletti, Izzo; Lazovic, Rigoni, Cataldi, Hiljemark, Laxalt; Simeone, Pinilla Allenatore: Mandorlini.