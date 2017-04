Serie A: Juventus, sfida numero 100 col Genoa

La Juventus ha il morale a mille dopo la conquista delle semifinali di Champions League e vuole battere il Genoa per avvicinare sempre di più lo Scudetto. Quella di stasera alle 20.45 allo Stadium, posticipo della 33esima giornata, sarà il 100esimo confronto in serie A tra i bianconeri e il Grifone: un match sicuramente speciale per la squadra di Allegri che vorrà riscattare il 3-1 dell'andata, una delle quattro sconfitte patite in campionato.

I bianconeri sono primi in classifica con 80 punti, a +8 sulla Roma, e cavalcano una serie di 13 risultati utili, 11 pareggi e 2 sconfitte: addirittura allo Stadium la squadra di Allegri è imbattibile, con 32 vittorie consecutive, 21 delle quali senza subire gol. Per il Genoa si annuncia un'impresa impossibile, nonostante la Juventus sarà senza Buffon tra i pali: la squadra di Juric viene dal 2-2 con la Lazio che ha interrotto una serie di 4 sconfitte, e ha raccolto appena 5 punti nelle ultime 13 trasferte, due pareggi e un successo per 2-0 a Empoli.

Come detto sarà il 100esimo confronto in serie A tra Juventus e Genoa: i bianconeri hanno vinto 59 delle precedenti sfide, con 20 pareggi e 20 successi del Grifone. A Torino, in 50 gare, il bilancio pende decisamente per la Vecchia Signora con 38 vittorie, mentre 9 sono i pareggi e solo 3 i successi dei liguri che non vincono in casa dei bianconeri dal 20 gennaio 1991, 1-0 al "Delle Alpi" con rete partita di Thomas Skuhravy. Addirittura negli ultimi tre confronti in Piemonte il Genoa non è nemmeno riuscito a fare gol.

Infine, sfida tra attaccanti argentini: per la Juventus ovviamente Gonzalo Higuain, il 'Pipita', quarto nella classifica dei cannonieri in serie A con 23 reti, mentre dall'altra parte c'è Giovanni Simeone, figlio del 'Cholo', tecnico dell'Atletico Madrid, che è arrivato a 11 centri stagionali e che, proprio nella sfida dell'andata, ha firmato la prima delle sue tre doppiette in A, l'unica che ha consentito al Genoa di vincere poi la partita.