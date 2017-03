Serie A: Genoa-Sampdoria, probabili formazioni

Genova è pronta a fermarsi ancora una volta per vivere la sfida più attesa dell'anno: il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria, anticipo della 28esima giornata di Serie A. I rossoblù arrivano alla sfida rinvigoriti dal successo per 2-0 sull'Empoli che ha allontanato l'incubo retrocessione e rafforzato il rapporto tra il neo-tecnico Mandorlini e i tifosi. Ottimo momento di forma per i blucerchiati capaci di vincere 4 delle ultime 6 gare.

Derby della Lanterna numero 114 quello che va in scena a Marassi con il Genoa a fare gli onori di casa. I precedenti sorridono ai blucerchiati, vincenti fin qui nelle partite ufficiali in 36 occasioni contro le 24 dei rossoblù. Sono 35, invece, i pareggi. L'obiettivo è solo uno, conquistare la supremazia cittadina almeno fino alla prossima stagione.

Nella gara d'andata la Sampdoria si impose 2-1. A Muriel rispose Rigoni, poi Quagliarella si fece parare un rigore da Perin ma l'autogol di Izzo condannò comunque il Grifone. La squadra di Giampaolo vuole scrivere una pagina di storia del club cercando di ottenere il successo anche al ritorno: la doppia affermazione stagionale blucerchiata in Serie A in un derby della Lanterna manca dalla stagione 1959-60.

Le probabili formazioni di Genoa-Sampdoria:

Genoa (3-5-2) Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Cataldi, Hiljiemark, Laxalt; Pinilla, Simeone. All. Mandorlini

Sampdoria (4-3-1-2) Viviano; Sala, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Muriel, Quagliarella. All. Giampaolo.