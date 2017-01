Serie A: Genoa-Roma 0-1, gol highlights

La Roma inizia il 2017 con l'importante successo esterno di Marassi e consolida il secondo posto in classifica dopo 19 giornate. Giallorossi padroni del campo nel primo tempo e più volte vicini al vantaggio che arriva soltanto al 36’ grazie alla sfortunata autorete di Izzo. Genoa reattivo e vicino al pari subito dopo in occasione della punizione di Ninkovic che chiama Szczesny alla parata non semplice. Nella ripresa partono ancora forte gli ospiti che sfiorano il raddoppio con il sinistro da fuori di Nainggolan.





Ilrisponde poco dopo con il sinistro a giro di, che termina non di molto fuori dallo specchio. Nella ripresa lalegittima il vantaggio ma rischia di essere raggiunta sull'1-1 nei minuti di recuperio quandolascia partire un tiro dal limite che un superriesce a togliere dallo specchio. Grazie a questo successo lasale a quota 41 punti, + 3 sulterzo mentre il, che incassa la terza sconfitta di fila, resta fermo a quota 23.