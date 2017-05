Serie A, Genoa-Inter 1-0: pagelle e highlights. Diretta

Genoa-Inter 1-0, giocata oggi domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 35a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di Marassi.



Nella 35esima giornata del campionato di Serie A, il Genoa torna alla vittoria a Marassi superando per 1-0 l’Inter. Match winner Goran Pandev. Buon avvio dei padroni di casa che dopo appena 5’ recriminano per un contatto molto dubbio in area tra Simeone e Medel. La palla più nitida per i rossoblu’ capita a Pandev (subentrato a Simeone) al 23’ ma l’ex nerazzurro non riesce a superare Handanovic. Nella seconda parte dei primi 45’ sono gli ospiti a creare pericoli con Eder e Candreva ma la partita non si sblocca.



Nella ripresa è ancora il Genoa a fare la partita, con i nerazurri pericolosi con le iniziative sporadiche di Perisic. Al 70’ arriva la rete decisiva di Pandev: traversa di Veloso e gol del numero 27 sulla ribattuta. Nel finale Candreva si divora la palla del 1-1 facendosi parare un rigore (molto contestato) da Lamanna. Per il Genoa, che sale a quota 33, una vittoria che tiene a 5 lunghezze il Crotone terzultimo. L’Inter, alla terza sconfitta di fila, viene agganciata dalla Fiorentina al settimo posto in classifica a quota 56.



TABELLINO

Genoa-Inter 1-0

MARCATORI: 70' Pandev (G).

GENOA (3-5-2): Lamanna 7,5; Gentiletti 6,5, Burdisso 6,5, Biraschi 6,5; Beghetto 6, Lazovic 7 (74' Munoz 6,5), Rigoni 7, Miguel Veloso 6,5, Cataldi 6; Simeone 6 (19' Pandev 7), Palladino 6 (89' Cofie sv).

A disposizione: Zima, Rubinho, Orban, Ntcham, Hiljemark, Taarabt, Morosini, Ninkovic, Pellegri.

Allenatore: Ivan Juric 6,5.

INTER (4-2-3-1): Handanovic 6,5; Andreolli 5,5, D'Ambrosio 6, Nagatomo 5,5 (82' Banega sv) , Gagliardini 5,5; Kondogbia 5, Medel 5; Perisic 6, Candreva 5, Icardi 5 (71' Palacio 6) ; Eder 5,5 (72' Gabriel Barbosa 6) .

A disposizione: Carrizo, Radu, Sainsbury, Santon, Yao Guy, Joao Mario, Brozovic, Biabiany, Pinamonti.

Allenatore: Stefano Pioli 5.

ARBITRO: Antonio Damato 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 37' Lazovic (G); 53' Nagatomo (I); 61' Biraschi (G); 77' Medel (I); 86' Burdisso (G); 90' Rigoni (G).

ESPULSI: 87' Kondogbia (I).

ANGOLI: 3-4.



: pt 2, st 3