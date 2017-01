Niang al Watford, il Milan vuole Ocampos

Il Milan volta pagina e ha già deciso che sarà Lucas Ocampos, argentino del Genoa, il sostituto di Mbaye Niang, il francese scaricato da Vincenzo Montella che ripartirà dalla Premier League, dal Watford di Walter Mazzarri. Conferma tutto Adriano Galliani a RaiSport: "Abbiamo firmato col Watford. Pozzo mi ha detto che sono d'accordo col giocatore, noi lo abbiamo autorizzato ad andare a Londra per fare le visite mediche. Non ha ancora trovato un accordo economico col Watford, ma lo troverà".

andrà al, squadra che ha appena preso anchedalla, con la formula del prestito oneroso, circa un milione di euro, e un diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni. Per il sostitutoconferma l'idea: "Ci daranno una risposta tra qualche giorno. Ocampos è la prima scelta, il Genoa non ci ha ancora detto sì ma neanche no, abbiamo deciso di aspettare tre giorni". L'argentino arriverebbe in prestito fino a giugno dalcol benestare delche è proprietario del cartellino; le alternative sono il serbo, sempre del, ed Emanuele, duttile esterno che ale non ha spazio e vorrebbe cambiare aria.