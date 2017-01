"Sono nato al mare, a Livorno. Sono rinato al mare, a Genova. Ora ritroverò un altro mare". Si chiude così il lungo post su Instagram di Leonardo Pavoletti, nuovo attaccante del Napoli arrivato dal Genoa in questa sessione di mercato invernale che si è appena aperta. Il bomber livornese ci ha tenuto a salutare e a ringraziare i suoi ex tifosi e la squadra, il Grifone, in cui si è affermato come uno dei migliori attaccante italiani del campionato.



"Dico Ciao al Genoa e a Genova dopo due anni intensi, felici, carichi di emozioni, entusiasmo e tanto lavoro... I primi tempi in panchina sono stati duri. Poi il gol al Parma: ricordo la gioia, la mia prima esultanza in rossoblu, la consapevolezza che il lavoro paga. Sempre. Da quel momento i ricordi diventano un puzzle di facce, sorrisi, autografi, allenamenti, amici, sconfitte, vittorie, tristezza, entusiasmo, parole, gol. Ora questa storia è giunta ai titoli di coda. Ma non l'amore per questa città e questa maglia. Gli amori non finiscono, cambiano forma... Non esiste alcun tradimento. Solo un cambiamento... ", alcuni stralci del lungo e toccante messaggio di Pavoletti.