Genoa, stangata su Pinilla: 5 turni di squalifica

Il Genoa ricorderà a lungo la sconfitta subita in casa dall'Atalanta: oltre al danno (i 5 gol presi della squadra bergamasca), il club rossoblù deve far fronte anche alla pesante squalifica di 5 giornate inflitte a Mauricio Pinilla. L'attaccante cileno, già in diffida, è stato prima ammonito e poi subito dopo espulso per aver inveito platealmente all'indirizzo dell'arbitro Gavillucci. Pinilla ha poi aggredito non solo verbalmente il direttore di gara, il cui referto è lascia poco spazio alle interpretazioni. Tornerà di nuovo a disposizione del Genoa alla terzultima giornata di campionato, il 14 maggio al Barbera contro il Palermo.

Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo il giocatore è stato sanzionato "per aver, al 14° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferito espressione ingiuriosa accompagnata da un gesto eloquente e plateale del braccio nei confronti del Direttore di gara, nonché, successivamente alla notifica dell'espulsione, per essersi avvicinato all'Arbitro con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, trattenuto a stento da compagni e avversari, colpendo il medesimo con schiaffi sul braccio e sulla mano destra e rivolgendogli altresì espressioni minacciose".

Una giornata di stop, invece, per quattro giocatori: Jankto dell'Udinese, Gazzi del Palermo, Kessié dell'Atalanta e Rossettini del Torino. Tra le società ammende al Napoli (3mila euro) e all'Inter (2mila).