Genoa, ufficiale: esonerato Juric, arriva Mandorlini

Ivan Juric non è più l'allenatore del Genoa. Ribaltone sulla panchina rossoblù dopo la pesantissima sconfitta subita all'Adriatico col Pescara, ultimo in classifica. Il tecnico croato, dopo due mesi senza vittorie e con sette sconfitte nelle ultime nove gare di campionato, è stato ufficialmente esonerato. Al suo posto il presidente Preziosi ha scelto Andrea Mandorlini. Dopo aver risolto il contratto che lo legava al Verona, l'allenatore ravvenate ha firmato con il Genoa fino al giugno 2018.

Nella serata di domenica è andata in scena una pesante contestazione alla squadra di ritorno da Pescara. Calci, sputi e insulti contro il pullman con i giocatori e lo staff a bordo. Attorno a mezzanotte è arrivata la nota ufficiale del club rossoblù: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Ivan Juric, a cui vanno i migliori auguri per il prosieguo dell’attività professionale". A distanza di pochi minuti spunta anche il comunicato sull'arrivo del nuovo tecnico: "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Andrea Mandorlini. Il nuovo allenatore ha sottoscritto un contratto con scadenza giugno 2018".