In un mondo come quello del calcio in cui i soldi spesso e volentieri prevalgono sui sentimenti, la storia di Enrico Nicolini rappresenta una piacevole eccezione. Ex calciatore, il 62enne genovese ha deciso di non seguire Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa come vice allenatore. Il motivo? La sua grande fede per la Sampdoria. A spiegare la decisione è lo stesso Nicolini con un post su Facebook: "Mio padre mi ha insegnato tra le tante cose il rispetto per la gente e l'amore per la Samp. Se fossi andato al Genoa avrei tradito i tifosi blucerchiati e mancato di rispetto al popolo rossoblù. Penso che nella vita avere degli ideali conti ancora! Capisco che i soldi possano farti stare bene ma la coerenza con le proprie idee non ha prezzo!".

Mandorlini e Nicolini hanno iniziato a lavorare insieme nel 2009 in Romania al Cluj e il loro rapporto è proseguito sulla panchina del Verona dal 2013 al 2015. Ora però le strade sono destinate a dividersi per questioni di tifo. Intanto tra i tifosi del Genoa, ancora sbigottiti per le 5 reti subite a Pescara, monta la protesta per la scelta di Mandorlini. Nel 2015 l'allora tecnico dell'Hellas dichiarò che giocare contro il Grifone era come un derby: "Siamo gemellati con la Samp, sarebbe bello fare risultato per i nostri amici blucerchiati".