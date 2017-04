Calcioscommesse: Izzo squalificato 18 mesi

Brutto colpo per Armando Izzo che dovrà stare fermo per un anno e mezzo. Il difensore del Genoa è infatti stato squalificato per 18 mesi dalla Procura Federale per le accuse in merito a due presunte combine avvenute ai tempi in cui militava nell'Avellino. Con il giocatore campano è stato punito con uno stop di 5 anni Francesco Millesi mentre sono stati inflitti 3 punti di penalizzazione al club irpino. Prosciolti il presidente Walter Taccone e i calciatori Luigi Castaldo, Mariano Arini e Fabio Pisacane, ora al Cagliari.

Per Izzo era stata chiesta una squalifica fino a 6 anni per illecito sportivo, il giocatore e il suo entourage speravano in un'assoluzione piena e invece in primo grado è arrivato questo stop di 18 mesi per omessa denuncia: la penalità è attiva da subito e il giocatore chiude così in anticipo la stagione, a partire dal match di sabato contro la Lazio. L'avvocato di Izzo ha già annunciato il ricorso in secondo grado dove si spera possa ridursi la squalifica.

Prosciolti da ogni accusa il presidente dell'Avellino Walter Taccone e tre calciatori Luigi Castaldo, Mariano Arini e Fabio Pisacane, quest'ultimo attualmente in forza al Cagliari. Il club irpino non esce indenne perchè si becca 3 punti di penalizzazione da scontare immediatamente in questo campionato. Una brutta botta per l'Avellino che, dagli attuali 41 punti, scende a 38, uno soltanto sopra la zona playout da cui era faticosamente uscito.