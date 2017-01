Suggestione Fiorentina: se tornasse Prandelli?

Non è un buon momento per Cesare Prandelli che, in cerca di rilancio dopo il fallimentare Mondiale 2014 in Brasile con la Nazionale, ha toppato sia alla guida del Galatasaray, sia nella recente esperienza col Valencia, culminata con le dimissioni per delle incomprensioni sul mercato. Il tecnico di Orzinuovi non sembra però pronto all'addio definitivo e spunta una suggestiva pista per il futuro: la Fiorentina!





ha lavorato per cinque stagioni alla guida deidal 2005 al 2010 centrando due quarti posti e venendo premiato per due volte con la. A Firenze l'ex ct dell'Italia ha vissuto i suoi anni migliori e sarebbe tra i candidati a rimpiazzare, il cui addio a giugno è praticamente certo. Non avrebbe nulla in contrario al ritornomentre il fratellonon vedrebbe di buon occhio questa operazione perchè la separazione tra lanelè stata tutt'altro che semplice e i due non si sono mai chiariti da allora.