Serie A, Sampdoria-Fiorentina 2-2: pagelle e highlights. Diretta

Sampdoria-Fiorentina 2-2, giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 12.30. Match valido per la 31a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ferraris.



Nella 31esima giornata di Serie A, a Marassi finisce in parità per 2-2 tra Sampdoria e Fiorentina. A segno per i blucerchiati B.Fernandez al 5’ e Alvarez al 71’. Nella viola le reti portano la firma di Rodriguez al 60’ e Babacar al 89’.Il pari serve poco alla Fiorentina che sale a quota 52 ma vede allontanarsi sempre di più la zona Europa League.

Nel primo tempo Sampdoria meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Bruno Fernandes dopo 5 minuti di gioco. La Fiorentina ha diverse palle gol per trovare il pari nei primi 45' con Bernardeschi e Babacar ma non concretizza. La rete del provvisorio pareggio per i viola arriva al 60’ con Gonzalo Rodriguez sugli sviluppi di un corner, ma dopo appena 11’ i blucerchiati ritrovano il vantaggio col neo entrato Alvarez, servito da Schick. La viola tenta il tutto per tutto e al 89’ segna la rete del definitivo 2-2 con Babacar che rischia addirittura il gol vittoria al 94’ con un gran tiro parato da una prodezza di Viviano proprio allo scadere.



Tabellino



Sampdoria-Fiorentina 2-2

MARCATORI: 5' Bruno Fernandes (S), 60' Rodriguez (F), 71' Alvarez (S), 89' Babacar (F).

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano 7; Dodò 5,5 (76' Regini 6), Bereszynski 6, Silvestre 6,5, Skriniar 6,5; Barreto 6,5, Bruno Fernandes 7 (65' Praet 6), Linetty 5,5 (69' Alvarez 7); Torreira 6,5; Schick 6,5, Quagliarella 6.

A disposizione: Puggioni, Falcone, Simic, Pavlovic, Palombo, Cigarini, Djuricic, Tessiore, Budimir.

Allenatore: Marco Giampaolo 6,5.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Rodriguez 7, Astori 6,5, Badelj 5,5; Carlos Sanchez 6,5, Bernardeschi 6,5 (80' Saponara 6,5) , Tello 6,5, Borja Valero 6; Milic 6 (73' Chiesa 6) , Ilicic 5 (46' Kalinic 6,5) ; Babacar 7.

A disposizione: Sportiello, De Maio, Olivera, Salcedo, Tomovic, Cristoforo, Hagi, Maistro, Mlakar.

Allenatore: Paulo Sousa 6.

ARBITRO: Carmine Russo 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 25' Rodriguez (F); 66' Praet (S); 75' Alvarez (S).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 4-8.

REC.: pt 1, st 4