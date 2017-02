Serie A: Roma-Fiorentina, posticipo di lusso

La 23esima giornata si chiude con un match di lusso tra Roma e Fiorentina stasera alle 20.45 allo stadio Olimpico. La gara, posticipata per l'impegno dell'Italia nel Sei Nazioni di rugby, vede di fronte i giallorossi di Spalletti, reduci dal ko contro la Sampdoria ma intenti a mantenere l'imbattibilità casalinga, e i viola di Paulo Sousa, a caccia di un altro successo dopo il 2-1 di Pescara per restare in corsa per l'Europa.

La Roma, ancora senza Salah, battuto in finale di Coppa d'Africa col suo Egitto dal Camerun, vuole dimenticare in fretta lo scivolone di Genova contro la Sampdoria e riprendersi il secondo posto davanti al Napoli. La squadra di Spalletti confida sull'ottimo rendimento interno visto che all'Olimpico sono arrivate 10 vittorie in altrettante partite. Viceversa la Fiorentina, senza Kalinic ma col rientro di Gonzalo Rodriguez e di Bernardeschi, viene da 5 risultati positivi, è reduce dal successo per 2-1 in volata sul Pescara e ha tutte le caratteristiche per fare uno scherzetto ai giallorossi: l'obiettivo è portarsi a -2 dall'Inter.

I precedenti tra le due squadre all'Olimpico sono 78 con 37 successi della Roma, l'ultimo lo scorso anno per 4-1 con doppietta di Salah, 27 pareggi e 14 vittoria della Fiorentina. I viola non conquistano i tre punti all'Olimpico dalla stagione 2011-12 quando si imposero per 2-1 con reti di Jovetic e Lazzari.