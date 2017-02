Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Roma-Fiorentina 4-0, giocata martedì 7 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 23a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol.



All'Olimpico, nella 23a giornata di Serie A, la Roma supera la Fiorentina per 4-0. Dopo lo scivolone contro la Sampdoria, tornano alla vittoria i ragazzi di Spalletti che salgono ora a quota 50 in vista della prossima trasferta a Crotone. Dopo l’ultimo pareggio contro il Genoa, pesante battuta d’arresto per i viola che ristagnano a 37 punti in attesa di ricevere l’Udinese.



Primo tempo combattuto con grande spirito agonistico e caratterizzato da un ritmo tambureggiante. I giallorossi spingono con veemenza e cercano più volte la conclusione a rete peccando però della giusta precisione. Meno arrembante la manovra dei viola che si limitano a rispondere solo con rapide ripartenze in contropiede. Al 39’ ci pensa Dzeko a rompere l’equilibrio battendo Tatarusanu con un preciso destro su assist di De Rossi.



Cambia poco la musica nella ripresa dove il ritmo resta incalzante ed i padroni di casa capaci di dominare la gara. Al 58’ Fazio raddoppia il vantaggio romanista su assist di De Rossi, al 75’ Nainggolan firma il tris su assist di Strootman ed all’83’ Dzeko realizza la sua personale doppietta.



TABELLINO



ROMA-FIORENTINA 4-0

MARCATORI: 39' Dzeko (R); 58' Fazio (R), 75' Nainggolan (R), 83' Dzeko (R).

ROMA (3-4-2-1): Szczesny 6; Bruno Peres 6,5, Emerson Palmieri 7, Fazio 7; Manolas 6,5, Rudiger 6,5, De Rossi 7,5 (85' Paredes sv), Nainggolan 7,5 (89' Grenier sv); Strootman 7, Dzeko 8; El Shaarawy 6,5 (80' Totti sv). A disp.: Alisson, Lobont, Juan Jesus, Mario Rui, Gerson, Perotti, Salah. All.: Spalletti 8.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 5,5; Astori 5, Olivera 5 (63' Ilicic 5), Rodriguez 4,5; Badelj 5, Bernardeschi 5,5 (75' Tello sv), Borja Valero 5,5, Carlos Sanchez 4; Vecino 6, Babacar 4,5; Chiesa 5,5 (78' Cristoforo sv). A disp.: Sportiello, De Maio, Salcedo, Tomovic, Maistro, Milic, Toledo, Hagi, Mlakar. All.: Sousa 5.

ARBITRO: Massimiliano Irrati.

NOTE: Ammoniti: Borja Valero, Carlos Sanchez, Rodriguez (F), Nainggolan, Strootman (R).

Angoli: 5-3. Rec.: pt 1', st 3'.



PAGELLE

LE PAGELLE COMMENTATE DI ROMA-FIORENTINA

