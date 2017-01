Serie A: Pescara-Fiorentina si gioca l'1 febbraio

Pescara e Fiorentina si sfideranno mercoledì 1 febbraio alle ore 20.45. Questa la decisione della Lega di serie A per il recupero del match valido per la 19esima giornata e in programma ieri, domenica 8 gennaio alle 15, rinviato per la forte nevicata che ha colpito il Centro Italia rendendo impraticabile lo stadio Adriatico.





La gara tra gli adriatici e i viola si giocherà a cavallo tra la(sabato 28 gennaio alle 15) e(sabato 28 gennaio alle 20.45) - e la(domenica 5 febbraio alle 15) e(martedì 7 febbraio alle 20.45).