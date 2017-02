Serie A, Pescara-Fiorentina 1-2: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Pescara-Fiorentina 1-2, giocata mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 19a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Adriatico.

Pescara-Fiorentina 1-2, nel recupero della 19a giornata di Serie A. Un cross di Tello che nessuno tocca e rotola beffardamente in rete regala alla squadra di Sousa un successo tutto sommato meritato, anche se sofferto: i viola ci hanno provato tante volte ma quasi esclusivamente da fuori area, con più quantità che qualità. Delusione per gli abruzzesi, peraltro quasi sempre chiusi in difesa.



La Fiorentina attacca fin dai primi minuti, ma è il Pescara a passare: al 15' Biraghi imbecca Caprari che, scattato sul filo del fuorigioco, sigla l'1-0. I toscani faticano ad impensierire Bizzarri, il tiro più pericoloso, di Ilicic, è respinto da Bizzarri al 40'. L'ingresso di Chiesa da' vivacità alla ripresa, Ilicic prende il palo al 54', poi Tello da fuori area fa 1-1 al 68'. Nel recupero, lo spagnolo concede il bis su cross e decide la partita.



TABELLINO

PESCARA-FIORENTINA 1-2

MARCATORI: 15' Caprari (P); 68' Tello (F), 90'+5 Tello (F).

PESCARA (4-1-4-1): Bizzarri 5,5; Crescenzi 6, Gyomber 5,5, Stendardo 6, Biraghi 6,5; Bruno 6; Zampano 5,5 (71' Brugman 5,5), Benali 5,5, Caprari 7 (79' Kastanos 6), Memushaj 5,5; Bahebeck 6 (75' Cerri 5,5). A disp.: Fiorillo, Delli Carri, Maloku, Cubas, Mitrita, Pepe, Muric. All.: Oddo 6.

FIORENTINA (3-4-2-1): Sportiello 6; Tomovic 6 (46' Chiesa 6,5), De Maio 6, Carlos Sanchez 6; Tello 7,5, Badelj 6,5 (84' Cristoforo 6), Vecino 5,5, Olivera 5,5; Borja Valero 6, Ilicic 6,5; Babacar 5,5 (90' Salcedo sv). A disp.: Cerofolini, Satalino, Baroni, Maistro, Milic, Toledo, Hagi, Mlakar. All.: Sousa 6,5.

ARBITRO: Carmine Russo 5,5.

NOTE: Ammoniti: Badelj, Tomovic, Vecino (F), Benali, Biraghi, Bruno, Gyomber (P).

Angoli: 1-14. Rec.: pt 1', st 7'.



PAGELLE

PESCARA VOTO VOTO FIORENTINA BIZZARRI 5,5 6 SPORTIELLO CRESCENZI 6 6 SANCHEZ GYOMBER 5,5 6 TOMOVIC STENDARDO 6 6 DE MAIO BIRAGHI 6,5 7,5 TELLO BRUNO 6 6,5 BADELJ ZAMPANO 5,5 5,5 VECINO MEMUSHAJ 5,5 5,5 MAXI OLIVERA BENALI 5,5 6,5 ILICIC CAPRARI 7 6 BORJA VALERO BAHEBECK 6 5,5 BABACAR Sostituzioni Sostituzioni BRUGMAN 5,5 6,5 CHIESA CERRI 5,5 6 CRISTOFORO KASTANOS 6 s.v. SALCEDO All. Oddo 6 6,5 All. Sousa

PAGELLE COMMENTATE