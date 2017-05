Serie A, Napoli-Fiorentina 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Napoli-Fiorentina 4-1, giocata oggi, sabato 20 maggio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 37a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Paolo.



Nella 37esima giornata di Serie A, al San Paolo il Napoli vince 4-1 contro la Fiorentina, conquistando per la prima volta in questo campionato il quarto successo di fila. Per i partenopei a segno Koulibaly, Insigne e Mertens con una doppietta; inutile il gol di Ilicic del momentaneo 3-1. I ragazzi di Sarri si portano così a 83 punti in classifica, rispondendo alla vittoria della Roma. La Viola, che ha vinto solo una delle utlime 8 trasferte italiane, si ferma a 59.



Il primo tempo si sblocca dopo 8': colpo di testa di Hamisk su calcio d'angolo, respinta corta di Tatarusanu e tap-in vincente di Koulibaly, libero di agire indisturbato. I padroni di casa continuano a fare la partita e Mertens, dopo aver colpito il settimo legno stagionale, serve l'assist del 2-0 a Insigne, che davanti al portiere non sbaglia. Nella ripresa è ancora Mertens l'esplosivo protagonista: al 57' il talento belga approfitta di una brutta uscita su calcio d'angolo di Tatarusanu per fare 3-0, mentre al 64', dopo un gol di Ilicic su assist del neoentrato Tello, fa 4-1 in un'azione personale da fenomeno. Tunnel su Gonzalo Rodriguez, no look a servire Hamsik per il tiro, conclusione parata da Tatarusanu e tap-in sotto porta.



Con 12 gol nelle ultime 3 partite. Il Napoli si conferma l'attacco più prolifico del campionato, mentre la Fiorentina non incanta. Domenica prossima, nonché ultima giornata, i ragazzi di Sarri, ancora in lotta con la Roma per il secondo posto, giocheranno al Marassi contro la Sampdoria, che non ha nulla per cui lottare. La Fiorentina, in corsa per l'Europa, affronterà in trasferta il Pescara, ultimo della classe e col pensiero ormai alla Serie B.



TABELLINO

Napoli-Fiorentina 4-1

MARCATORI: 8' Koulibaly (N), 36' Insigne (N), 57' Mertens (N), 60' Ilicic (F), 64' Mertens (N).

NAPOLI (4-3-3): Reina 6,5; Hysaj 6, Koulibaly 7, Ghoulam 6,5, Albiol 6,5; Jorginho 6,5 (69' Diawara 6), Hamsik 6 (65' Rog 6), Zielinski 6,5; Callejon 6,5, Mertens 8 (79' Pavoletti 6), Insigne 7.

A disposizione: Rafael, Sepe, Strinic, Maggio, Chiriches, Tonelli, Giaccherini, Leandrinho, Milik.



FIORENTINA (3-4-1-2): Tatarusanu 5; Rodriguez 5, De Maio 5,5, Olivera 5 (54' Babacar 5) ; Tomovic 5,5, Badelj 5,5, Vecino 5, Bernardeschi 5,5; Cristoforo 5 (55' Tello 6,5) ; Ilicic 6,5, Kalinic 5 (81' Saponara s.v.) . Allenatore: Maurizio Sarri 7.

A disposizione: Sportiello, Dragowski, Salcedo, Hagi, Maistro, Milic, Reimao, Chiesa, Mlakar.

Allenatore: Paulo Sousa 5.

ARBITRO: Nicola Rizzoli 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 43' Albiol (N); 49' Koulibaly (N); 58' Vecino (F).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 5-6.

RECUPERO: pt 0, st 0

LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: RIZZOLI 6 - Nessun episodio clamoroso da valutare, buona gestione dei cartellini.

Allenatore: SARRI 7 - I suoi si divertono e si vede. Quando la squadra comincia a essere prevedibile con la ricerca degli esterni, sceglie di andare per vie centrali ed è così che arriva a creare i gol e i principali pericoli.

Allenatore: SOUSA 5 - Settimana scorsa si è giocato l'all-in con il triplo cambio a inizio ripresa. Questa volta ci prova solo con Babacar e Tello, ma la strategia non ha lo stesso effetto.