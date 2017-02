Serie A, Milan-Fiorentina 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Milan-Fiorentina 2-1, giocata domenica 19 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 25a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.

Il Milan resta aggrappato al treno che porta in Europa: i rossoneri si aggiudicano lo scontro diretto contro la Fiorentina che chiude il programma della 25a giornata di Serie A. A San Siro finisce 2-1: a Kucka risponde Kalinic, poi Deulofeu firma il gol vittoria nonostante un secondo tempo di grande sofferenza per la squadra di Montella, a -3 dalla Lazio e a -4 da Atalanta e Inter.



La Fiorentina parte meglio e dalla fascia destra nasce il primo pericolo per Donnarumma che al 13' si distende sul tiro di Borja Valero. Tre minuti più tardi Kucka di testa porta in vantaggio il Milan sulla punizione di Sosa. Immediato il pari viola: al 20' Chiesa mette in mezzo per il taglio vincente di Kalinic. La partita è vivace: al 30' guizzo di Deulofeu che si fa trovare tra le linee e dal limite non perdona. Nel finale chance per Gonzalo Rodriguez e palo di Pasalic: al riposo è 2-1.



La ripresa è un assedio viola: i rossoneri calano di intensità, la Fiorentina ha la supremazia territoriale e al 56' si divora il pari con Sanchez. La pressione degli ospiti aumenta coi cambi difensivi di Montella, che passa alla difesa a cinque inserendo Zapata al posto di Deulofeu. Gli spazi così si chiudono per la squadra di Sousa che non costruisce chiare occasioni da gol. Finisce 2-1 con tanta sofferenza per i rossoneri che restano a 3 punti dalla zona Europa, passo falso per i viola.





MILAN voto 99. Donnarumma Gianluigi (POR) 6,5 15. Gustavo Gomez Raul (DIF) 5,5 17. Zapata Cristian (DIF) 6 20. Abate Ignazio (DIF) 5,5 21. Vangioni Leonel (DIF) 5 29. Paletta Gabriel (DIF) 6,5 7. Deulofeu Gerard (CEN) 6,5 8. Suso Jesus Fernandez (CEN) 5 23. Sosa José (CEN) 6,5 33. Kucka Juraj (CEN) 6,5 80. Pasalic Mario (CEN) 5 91. Bertolacci Andrea (CEN) 6 70. Bacca Carlos (ATT) 5 Poli s.v. All. Montella 5,5