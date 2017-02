Serie A: Fiorentina, a Pescara serve la vittoria

La Fiorentina è chiamata a dare un segnale questa sera alle 20.45 allo stadio Adriatico dove sfida il Pescara nel recupero della 19esima giornata di serie A, gara rinviata lo scorso 8 gennaio per la neve che aveva colpito l'Abruzzo. La squadra di Paulo Sousa, reduce dal 3-3 casalingo contro il Genoa, deve portare a casa i 3 punti se vuole restare in corsa per un posto in Europa League visto che ora è a -6 dalla Lazio.

I viola sono in buon momento, 7 punti in tre gare, ma il pareggio al Franchi di domenica col Genoa dopo essere stati avanti 2-0 e 3-2 ha lasciato un po' di amarezza nell'ambiente. Paulo Sousa non può contare su giocatori importanti - Bernardeschi e Astori squalificati, Kalinic, Gonzalo Rodriguez e Tatarusanu infortunati - ma non ci sono alibi e con un Federico Chiesa in stato di grazia si può puntare a vincere per restare in corsa per l'Europa League. Un risultato diverso dal successo sul campo dell'ultima in classifica potrebbe essere letale per le speranze dei viola di agguantare uno dei primi cinque posti.

Il Pescara invece si appella all'orgoglio: la squadra di Oddo, reduce dalla sconfitta di San Siro con l'Inter, non ha mai vinto in casa e non ha mai vinto sul campo (unico successo arrivato a tavolino). Gli abruzzessi languono in fondo alla classifica con 9 punti e al momento sembra impossibile fare qualsiasi calcolo che porti alla salvezza.