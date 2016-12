Serie A: Fiorentina-Napoli 3-3, le pagelle

Le pagelle di Fiorentina-Napoli, terminata 3-3.

FIORENTINA

Tatarusanu 5.5 Sul primo gol non è impeccabile ma si riscatta prontamente su Mertens qualche minuto più tardi.

Salcedo 5 Fatica per tutto il match a contenere Insigne, nel finale regala il rigore per il 3-3 di Gabbiadini.

Astori 6 Poche sbavature per il centrale difensivo che senza Gonzalo Rodriguez è la guida della retroguardia viola.

Diks s.v. Pochi minuti in campo per lui nel finale.

Olivera 6 Non riesce a marcare al meglio Callejon ma salva un gol praticamente fatto di Mertens nella ripresa

Tomovic 5 Mertens gli crea tanti problemi, lui ci aggiunge un errore grave che regala il raddoppio partenopeo.

Carlos Sanchez 5 Entra al posto di Badelj ma commette troppi errori non aiutando la squadra in fase di possesso palla

Bernardeschi 7.5 Un gol fortunato, uno fantastico e un assist per il potenziale gol-vittoria: senza Ilicic è lui il trascinatore della Fiorentina.

Vecino 6 Agevolato da una serata negativa di Hamsik, ha libertà di azione nella sua zona e arriva anche in zona conclusiva.

Badelj 5.5 Non aiuta a tenere compatta la squadra, specie nel primo tempo: fa meglio nella ripresa ma nel finale viene sostituito.

Cristoforo 6 Sousa lo lancia dal 1', lui risponde tra luci e ombre: qualche iniziativa interessante ma con poca continuità

Chiesa 7 Cresce il feeling col Franchi, che al momento del suo cambio nel finale gli tributa la standing ovation: tante iniziative interessanti per il fantasista viola per tutta la durata del match

Zarate 7.5 Firma il primo gol in campionato della sua stagione con un grande destro al volo da fuori area

Kalinic 5 Aiuta a tenere alta la squadra ma viene graziato da Tagliavento a fine primo tempo quando simula evidentemente in area ma, già ammonito, non viene espulso per doppia ammonizione.



All.: Sousa 6.5 Nonostante alcune assenze importanti, riesce a giocare alla pari contro il Napoli sfruttando le lacune difensive della squadra partenopea.



NAPOLI

Reina 5.5 Non molta sicurezza negli interventi ma non ha grandi colpe sui gol

Hysaj 5 Un po' assente in fase di spinta, ha indecisioni anche in difesa.

Ghoulam 6.5 Pericoloso in fase d'attacco con costanti sovrapposizioni sulla sinistra e buona precisione e potenza nei cross.

Maksimovic 5 Soffre enormemente sui tagli di Kalinic, Bernardeschi, Chiesa e Zarate

Albiol 5 Viene ammonito dopo meno di un minuto di partita e, forse condizionato da ciò, è spesso impreciso negli interventi.

Chiriches 6 Primo tempo senza errori per il centrale difensivo, poi l'infortunio e il cambio forzato.

Diawara 5.5 Bene per la personalità dimostrata in fase di possesso palla, qualche disattenzione in quella difensiva.

Hamsik 5 Uno dei peggiori: tanti errori tecnici inspiegabili per il giocatore slovacco.

Allan 5.5 Entra nel finale creando tanta confusione e facendo poco filtro in fase difensiva.

Zielinski 5 Ha una buona occasione nel primo tempo ma calcia debolmente, cala col passare dei minuti e viene sostituito.

Mertens 6.5 Utile con tanti movimenti utili alla squadra e ancora una volta a segno, anche se nel primo tempo manca l'occasione per il possibile 2-0.

Callejon 6 Cercato e trovato dai compagni con buona facilità, manca nella fase conclusiva.

Insigne 7 Sblocca il match trovando l'incrocio dei pali dalla distanza e dai suoi piedi nascono diverse azioni pericolose dei partenopei.

Gabbiadini 6.5 Nonostante il momento personale negativo, s'incarica della battuta di un rigore pesante e lo trasforma al 94'





Non pone rimedio alla serata negativa di Hamsik e alle difficoltà in fase difensive sui tagli costanti degli uomini offensivi viola.