Serie A: Fiorentina-Napoli 3-3, gol e highlights. Video

La Serie A chiude il 2016 con uno scoppiettante Fiorentina-Napoli: al Franchi finisce 3-3 il match valevole per la 18a giornata. Partenopei avanti due volte con Insigne e Mertens e ripresi da Bernardeschi. Nel finale Zarate sembra dare il successo ai viola ma Gabbiadini in extremis salva i partenopei. Il risultato è un pari che non soddisfa nessuno: gli azzurri si staccano dalla Roma, la Fiorentina resta lontana dalla zona Europa in classifica.



In apertura il Napoli fa la partita ma senza creare presupposti per il vantaggio. Al 15' Vecino ci prova da fuori area senza trovare la porta. Al 21' Callejon risponde calciando fuori da buona posizione. Qauattro minuti più tardi Insigne pesca il jolly dalla distanza mandando il pallone all'incrocio: vantaggio Napoli viziato da una posizione irregolare del fantasista a inizio azione. Mertens manca il raddoppio, nel finale Kalinic, ammonito, viene graziato da Tagliavento dopo una simulazione.





Nella ripresa laspinge e trova l'al 52' sulla punizione dideviata da. Al 68'non perdona l'errore die riporta avanti gli azzurri. Immediato il pari viola con un mancino dalla distanza di. Entrae all'82' firma ilcon un gran destro al volo su assist di. Al 94'atterrain area edalnon sbaglia: finisce, con rimpianti per entrambe le squadre.