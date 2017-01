Serie A: Fiorentina-Juventus, classicissima al Franchi

Test importante per la Juventus capolista che apre il girone di ritorno stasera alle 20.45 al Franchi contro la Fiorentina. Una classicissima tra le due formazioni che sono in momenti molto diversi: i bianconeri di Allegri vengono da 4 successi in campionato, più il 3-2 all'Atalanta in Coppa Italia, mentre i viola, che hanno piegato a fatica il Chievo in Tim Cup, hanno conquistato un punto nelle ultime tre gare.

La Juventus, prima a 45 punti, punta sui gol di Higuain e del ritrovato Dybala mentre la Fiorentina, nona a 27, si affida al talento di Federico Bernardeschi, quattro gol nelle ultime quattro gare al Franchi, e spera che ritrovi il feeling con la rete Nikola Kalinic, a secco nelle ultime tre partite. Quella di stasera sarà la gara numero 156 tra i bianconeri e i viola, una classicissima del calcio italiano: la Juve vanta ben 73 vittorie, 21 delle quali in Toscana, l'ultima per 2-1 nella passata stagione; 32 i successi viola, 26 in casa, con l'ultimo datato 20 aprile 2013 quando Giuseppe Rossi e compagni ribaltarono lo 0-2 iniziale e vinsero 4-2.

Da segnalare che la Juve è l'avversaria contro cui la Fiorentina ha perso il maggior numero di partite e subito il maggior numero di gol (254) in serie A: addirittura i viola hanno vinto solo una delle ultime 17 sfide di campionato contro i bianconeri.