Saponara alla Fiorentina in prestito biennale

Colpo lampo dellache prende Riccardodall'. Il trequartista ex, classe 1991, lascia il club toscano dopo una prima parte di stagione con poche luci e molte ombre: feliceche lo voleva ine da tempo e aggiunge un altro giocatore di qualità e talento per il centrocampo. Si tratta di un prestito oneroso a circapercon un obbligo di riscatto che farà arrivare la cifra a circaPer, che non è stato convocato dal tecnico dell'per la sfida colper un problema alla caviglia, firmerà un contratto fino ala 1.5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Questa la nota ufficiale del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara dall'Empoli FC. Saponara, nato a Forlì il 21 dicembre del 1991, nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia della squadra toscana in 70 occasioni, realizzando 14 reti. Il calciatore vanta inoltre 22 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale Italiana under 21".