Inter: 40 milioni per Bernardeschi

L'Inter prosegue la caccia ad un esterno offensivo e, dopo aver parlato col Paris Saint Germain per Lucas Moura, ha tentato l'approccio per Federico Bernardeschi. Infatti c'è stato un summit a Milano tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e l'avvocato Beppe Bozzo, agente del talento della Fiorentina che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2019. Sul ragazzo c'è anche l'interesse della Juventus.

Al momento non è stata avviata una trattativa con la Fiorentina che non vorrebbe privarsi del suo giocatore di maggior prospettiva a meno che le pretendenti non mettano sul piatto un'offerta che non si può rifiutare. Sembra che l'Inter sia disposta ad offrire 40 milioni di euro per Bernardeschi, giocatore che piace molto al neo tecnico Luciano Spalletti. I nerazzurri hanno sondato il terreno ma tengono vive altre piste, in primis quella per Lucas Moura.

Intanto il vice presidente di Suning Sport e ad dell'Inter, Liu Jun, ha presenta l'amichevole tra i nerazzurri e lo Schalke 04 che si disputerà il prossimo 21 luglio in Cina, a Changzhou, durante la tournée estiva del club. Un'altra sfida internazionale che si va ad aggiungere a quelle contro Bayern Monaco, Chelsea e Lione che ha preso il posto del Milan.