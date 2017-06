Fiorentina, ufficiale: Pioli è il nuovo tecnico

"Bentornato Stefano". Così annuncia la Fiorentina annuncia che Stefano Pioli è il suo nuovo allenatore: il tecnico ex di Lazio e Inter, che aveva vestito la maglia viola da giocatore, aveva già da settimane l'accordo col ds Corvino e la dirigenza gigliata, e ora è arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale. Pioli firmerà un contratto di due anni con opzione per un'altra stagione e prenderà il posto di Paulo Sousa.

"ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Mister Stefano Pioli, a cui sarà affidata la guida tecnica della Prima Squadra. Stefano Pioli, da calciatore, ha vestito la maglia viola in 156 occasioni, tra il 1989 e il 1995, indossando anche la fascia di capitano. Il nuovo tecnico gigliato firmerà un contratto che lo legherà al suo nuovo Club per 2 stagioni con opzione sulla terza. La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina augurano al neo allenatore viola le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico", si legge nella nota ufficiale della Fiorentina.