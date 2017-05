Fiorentina: trovato l'accordo con Pioli

La Fiorentina aveva già scelto Stefano Pioli come allenatore per la prossima stagione e ora è stato anche trovato l'accordo sull'ingaggio: il tecnico emiliano, esonerato dall'Inter due settimane fa, firmerà un contratto di 2 anni da 1,2 milioni di euro a stagione. Pioli prenderà il posto di Paulo Sousa che dirà addio al termine della stagione dopo due anni: il portoghese è in corsa per la panchina della Roma.

Il ds Corvino ha deciso di puntare da tempo su Pioli vista la sua bravura nel lavorare coi giovani e per le sue esperienze positive al Bologna e alla Lazio. Inoltre il tecnico nato a Parma nel 1965 conosce bene l'ambiente viola visto che ha indossato la maglia della Fiorentina per sei stagioni dal 1989 al 1995 totalizzando 189 presenze e indossando anche la fascia di capitano. Restano da sistemare alcuni dettagli, in primis la risoluzione del contratto con l'Inter, e poi Stefano Pioli sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Fiorentina.