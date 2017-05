Giorno triste per Gonzalo Rodriguez che annuncia la sua separazione dalla Fiorentina dopo 5 anni. Il difensore argentino classe 1984, il cui contratto con i viola scadrà il prossimo 30 giugno, parla in conferenza stampa e non riesce a trattenere le lacrime davanti a Paulo Sousa e anche ad alcuni compagni come Borja Valero e Vecino: "Non pensavo che succedesse una cosa simile. Io avrei voluto restare e rinnovare ma questo non è successo".

Rodriguez spiega il motivo della rottura: "Non è stata una questione economica ma mi ha deluso per come sono state fatte le cose, la trattativa con la società è durata pochissimo, poi non mi hanno più chiamato e da lì ho capito che dovevo andarmene, per me è una cosa tremenda". Gonzalo è amareggiato per come è stato scaricato dal club ma non dimentica l'amore di città e tifosi: "Voglio avere la testa libera per l'ultima partita con questa maglia. Ringrazio Firenze e i tifosi, mi hanno sempre rispettato e fatto sentire a casa".

Il suo futuro non è ancora chiaro, dall'1 luglio sarà libero di firmare con chiunque: difficile un ritorno immediato in Argentina nonostante il pressing del San Lorenzo, più facile che resti in Italia visto che Lazio e Sampdoria in primis, ma anche Milan e Inter, da mesi hanno allacciato i contatti col suo entourage.