E' stato svelato oggi il progetto del nuovo stadio della Fiorentina. A Palazzo Vecchio è intervenuto il patron Andrea Della Valle che ha definito l'impianto come "Rinascimento viola. E' un momento storico, un progetto di cui siamo convinti. Ci sono ancora piccoli problemi che possiamo superare, ci vorranno 4 anni". Lo stadio ospiterà 40mila spettatori e ci saranno spazi per attività commerciali, un museo e la hall of fame della squadra.

A illustrare i dettagli del progetto nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio anche il presidente esecutivo Mario Cognigni, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e l'assessore allo sport Andrea Vannucci. Nel 2019 è previsto il via ai lavori che dovrebbero essere ultimati nel 2021. Il costo totale si aggira attorno ai 420 milioni di euro e la struttura sorgerà nella parte nord-ovest della città toscana. Saranno presenti bar, ristoranti e un parco gioco per i più piccoli.

Appare decisamente soddisfatto Andrea Della Valle: "È un primo passo per la città, ma anche per l'Italia. Rispetto a Roma siamo più avanti. Spero si possa essere d'esempio. Questa città merita un progetto così importante. Questi investimenti saranno accompagnati da partner finanziari, ma ancora non c'è niente di concreto". Mentre il sindaco Nardella ricorda l'iter del progetto: "In questi nove anni non abbiamo mai bloccato questa storia, ha fatto sempre passi in avanti, in silenzio e con tutte le difficoltà. Oggi siamo a un punto di svolta, abbiamo imboccato una strada di non ritorno che poterà Firenze ad avere un nuovo stadio".