Fiorentina felice, Kalinic dice no alla Cina

Mancano ancora diversi giorni alla chiusura del calciomercato ma potrebbe essere finita la telenovela per la possibile cessione di Nikola Kalinic dalla Fiorentina ai cinesi del Tianjin allenati da Fabio Cannavaro. Il club ha fatto sapere con una nota ufficiale: "La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalinic alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola la sua carriera".

Poi ancora: "La Fiorentina non si è mai seduta a nessun tavolo di trattativa per la cessione del giocatore in quanto considera Kalinic un punto di forza della squadra avendo fissato una importante clausola rescissoria, proprio per scoraggiare eventuali acquirenti". In mattinata infatti l'attaccante aveva dichiarato alla stampa croata: "Tutti mi spingevano verso la Cina... Ma non la Fiorentina ed i suoi tifosi. Io resto".

Il club viola avrebbe ceduto Kalinic, cui era stato proposto un quadriennale dal 10 milioni di euro più 2 di bonus, soltanto al pagamento della clausola rescissoria di 50 milioni e invece il Tianjin di Cannavaro, attraverso l'intermediario Davide Lippi, si era spinto al massimo a 38 milioni. La trattativa è dunque naufragata a meno che i cinesi tentino un rilancio nei prossimi giorni che possa ribaltare tutto.