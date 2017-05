Fiorentina sì o Fiorentina no? Questo il dilemma di Federico Bernardeschi. Il gioiellino classe '94 non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. La società viola ha da tempo presentato un'offerta all'esterno: 2,5 milioni a stagione ed un rinnovo quinquennale. Numeri che non possono non far piacere a Bernardeschi, che attualmente ne percepisce meno della metà (un milione all'anno). La proposta ha ovviamente soddisfatto il calciatore, come rivelato dlalo stesso Bernardeschi a 'Radio Bruno': "La proposta della Fiorentina è importante, sono felice e orgoglioso di questo. A tempo debito ne parlerò con la società. Se ne dicono tante su di me, e forse è giusto così, ma io non ho mai chiesto particolari garanzie alla Fiorentina. Comunque andrà, resterà nel mio cuore".

Ancora una volta, insomma, non è arrivata la fumata bianca. Bernardeschi continua ad essere uno dei prezzi pregiati di questo mercato. Per questo, la Fiorentina vorrebbe tutelarsi, offrendo il rinnovo del contratto che, ad oggi, scade nel 2019, con la possibilità di ritoccare la clausola rescissoria e portarla ad oltre 40 milioni. In questo modo, le grandi pretendenti, Inter e Juventus su tutte, dovrebbero rinunciare all'esterno mancino. Oppure, come forse spera la Fiorentina, dovranno fare di tutto e spendere ben più del previsto per strappare alla curva Fiesole uno dei futuri campioni del calcio italiano.