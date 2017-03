Bernardeschi, con Veronica Ciardi è finita

Dopo le indiscrezioni sono arrivate le conferme dei diretti interessati: Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi non stanno più insieme. Il talento della Fiorentina e la mora romana ex concorrente del "Grande Fratello" si erano conosciuti in vacanza a Formentera nell'estate 2015 e da lì è stato subito amore. "Federico ed io ci siamo lasciati non adesso ma 5 mesi fa. Ci siamo lasciati nel rispetto e nella serenità", ha scritto Veronica.

Nel suo post su Instagram la Ciardi ha usato parole dolcissimi per il gioiello viola: "Ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell'amore. Ci saremo sempre l'un per l'altro. È un ragazzo speciale, puro sincero, con la testa sulle spalle. Quindi colgo ancora qui, pubblicamente, l'occasione per ringraziarlo di Tutto".

Non è tardata ad arrivare la replica di Bernardeschi, sempre via Instagram: "A te che sei una donna speciale dico GRAZIE... Grazie per tutto ciò che mi hai dato, che mi hai fatto sentire, che mi hai fatto provare, ci siamo amati da morire, abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare, ci siamo dati anima e corpo, siamo andati oltre i limiti, siamo sempre rimasti NOI STESSI... GRAZIE per avermi fatto crescere e avermi fatto diventare un UOMO! Sono orgoglioso della nostra storia.. SEI UNA DONNA FANTASTICA... Non dubitare mai, affianco a te per qualsiasi cosa IO CI SARÒ! GRAZIE DI TUTTO!".