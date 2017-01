Serie A, Sampdoria-Empoli 0-0: pagelle, tabellino e video gol

Di seguito le pagelle e il tabellino di Sampdoria-Empoli terminata 0-0.



La prima giornata del girone di ritorno di Serie A finisce a reti inviolate tra Sampdoria e Empoli. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, abili a impensierire Skorupski con Muriel e Alvarez in un paio di circostanze. L’occasione più nitida della prima frazione di gioco capita però agli ospiti al 31’: Palombo atterra in area Mchedlidze costringendo Celi a concedere il penalty, poi non trasformato dallo stesso numero 9 ipnotizzato da un super Puggioni tra i pali.



Nella ripresa l’Empoli cambia passo ma non riesce a creare seri pericoli dalle parti di Puggioni. E’ invece la Samp a sfiorare la rete con Muriel al78’ ma il suo tiro è prima smorzato da Skorupski e poi deviato da Laurini che evita il gol. Nonostante i tre cambi per parte la partita non si sblocca. La Samp, che non vince da oltre un mese, sale così a quota 24 punti, mentre l’Empoli, ora a 18 punti, guadagna un altro punto sul terzultimo posto occupato dal Palermo sconfitto dal Sassuolo.





Sampdoria-Empoli 0-0

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni 7,5; Pedro Pereira 5,5, Regini 6,5, Skriniar 7; Alvarez 5 (81' Djuricic sv), Linetty 6, Palombo 5,5, Praet 6 (68' Bruno Fernandes 5,5), Torreira 6,5; Muriel 5,5 (85' Quagliarella sv), Schick 5.

A disp. , Tozzo, Dodò, Pavlovic, Bereszynski, Cigarini, Budimir.

All. Marco Giampaolo 5,5.



EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 7; Laurini 6,5, Bellusci 6,5, Pasqual 5,5, Cosic 6 (55' Costa 6) ; Diousse 6,5, Saponara 5, Croce 5,5, Krunic 6 (90' Tello sv) ; Mchedlidze 5, Marilungo 5 (65' Pucciarelli 5) .

A disp. Pugliesi, Pelagotti, Dimarco, Veseli, Mauri, Matheus Pereira, Buchel, Maccarone, Thiam.

All. Giovanni Martusciello 6.



ARBITRO: Celi 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 28' Palombo (S); 39' Cosic (E); 39' Linetty (S); 39' Pedro Pereira (S); 89' Mchedlidze (E); 89' Diousse (E).

ESPULSI: nessuno.



: 6-6.: pt 0, st 0