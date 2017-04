Serie A, Milan-Empoli 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Milan-Empoli 1-2, giocata oggi domenica 23 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.



Milan sconfitto a sorpresa in casa dall'Empoli nella 33a giornata di Serie A: i rossoneri mancano l'allungo su Inter e Fiorentina e si staccano da Lazio e Atalanta nella corsa all'Europa. Squadra di Montella battuta 2-1 dai toscani, che restano a +5 sul Crotone, che ha vinto a Genova contro la Sampdoria. A segno Mchedlidze e Thiam, inutile la rete di Lapadula: per i rossoneri Suso sbaglia un rigore.



Montella preferisce Lapadula a Bacca dal 1' e lascia a riposo Romagnoli, non al meglio, affidandosi alla coppia di centrali Zapata-Paletta. In apertura conclusioni a ripetizioni dal limite di Suso senza essere pericoloso. Al 14' cross di Calabria per la girata di Lapadula bloccata da Skorupski. Al 20' l'Empoli si fa vedere: retropassaggio sbagliato da Zapata, El Kaddouri sbatte su Donnarumma a tu per tu con l'estremo difensore rossonero. Il Milan cerca di scuotersi nella parte centrale del primo tempo ma è lento e prevedibile: al 40' Zapata completa il suo primo tempo da incubo perdendosi la marcatura di Mchedlidze sul corner di El Kaddouri, l'attaccante di testa batte Donnarumma firmando l'1-0 col quale si va al riposo.



La ripresa si apre senza il cambio di marcia della formazione di Montella: al 58' il neoentrato Maccarone sfiora il raddoppio, al 60' Skorupski para il rigore a Suso dopo aver atterrato in area Pasalic. Al 64' un altro subentrato, Bacca, si divora il gol del pari sul corner di Deulofeu: tre minuti più tardi la difesa immobile del Milan concede il 2-0 a Thiam sulla sponda di Maccarone. Montella fa entrare Ocampos al posto di De Sciglio: al 72' Lapadula trova il jolly e riapre il match. Nel finale gli assalti rossoneri si fermano alla traversa colpita da Ocampos mentre Thiam e Maccarone s'infrangono su Donnarumma. Finisce 2-1 per l'Empoli che sbanca San Siro per la terza volta contro il Milan nella propria storia.

Tabellino

Milan-Empoli 1-2

MARCATORI: 40' Mchedlidze (E), 67' Thiam (E), 72' Lapadula (M).

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6,5; De Sciglio 4,5 (71' Ocampos 5,5), Zapata 4,5, Paletta 5,5, Calabria 5; Deulofeu 5, Suso 4,5 (87' Honda sv), Mati Fernandez 4,5 (62' Bacca 5); Sosa 5,5, Pasalic 6, Lapadula 6.

A disposizione: Storari, Romagnoli, Gustavo Gomez, Vangioni, Poli, Montolivo, Kucka, Locatelli, Cutrone.

Allenatore: Vincenzo Montella 5.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 6,5; Laurini 7 (65' Zambelli 6,5) , Bellusci 6, Barba 6, Pasqual 7; Mauri 6 (57' Tello 6) , Diousse 7, El Kaddouri 6,5; Croce 6; Mchedlidze 7 (53' Maccarone 6,5) , Thiam 7.

A disposizione: Pugliesi, Pelagotti, Dimarco, Veseli, Costa, Zajc, Pucciarelli, Marilungo.

Allenatore: Giovanni Martusciello 6,5.

ARBITRO: Claudio Gavillucci 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 21' Sosa (M); 48' De Sciglio (M); 57' Thiam (E); 82' Tello (E); 82' Lapadula (M); 88' El Kaddouri (E); 90' Bellusci (E).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 8-3.



pt 2, st 7

LE PAGELLE COMMENATE

Arbitro: GAVILLUCCI 6,5 - Giuste le decisioni prese dal direttore di gara: regolare il gol del 2-0, corretto il rigore per fallo su Pasalic così come la punizione a due in area e il maxi-recupero per le numerose interruzioni nel secondo tempo.

Allenatore: MONTELLA 5 - Qualche scelta di uomini discutibile (Zapata, Mati Fernandez e De Sciglio) e l'atteggiamento in campo poco "da squadra": brutta prestazione a San Siro per la gara che poteva significare la svolta verso l'Europa e invece complica il cammino.

Allenatore: MARTUSCIELLO 6,5 - Chiude bene gli spazi, concedendo poco anche agli esterni rossoneri: soffre solo nel finale, nella prima ora di gioco concede tanti tiri dalla distanza ma poche chance al Milan.