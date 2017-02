Serie A, Juventus-Empoli 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Juventus-Empoli 2-0, giocata oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 18. Match valido per la 26a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Stadium.

Juventus-Empoli 2-0, nell'anticipo della 26a giornata di Serie A. La Juve si sblocca nella ripresa e grazie ai gol di Mandzukic e Alex Sandro doma la resistenza di un coriaceo Empoli, ottenendo la sesta vittoria consecutiva. Partita meno semplice del previsto per i bianconeri: i toscani, ben disposti in campo, tengono sotto scacco i padroni di casa per 52', prima del gol che sblocca la gara e la mette in discesa per gli uomini di Allegri.



Juve pericolosa al 5', ma il tiro di Higuain è debole e Skorupski blocca. Al 10' diagonale di Cuadrado che Mandzukic devia sul fondo. I bianconeri vanno a folate, l'Empoli è ordinato non si limita a difendere. Al 31' Mandzukic dribbla Skorupski ma non Diousse che lo chiude. Il primo tempo finisce 0-0, l'Empoli inizia bene la ripresa ma al 52' Mandzukic, servito da Cuadrado, schiaccia in rete, nonostante il tocco della traversa e del portiere. Il colpo del k.o è sferrato da Alex Sandro al 65'.



TABELLINO

Juventus-Empoli 2-0

MARCATORI: 52' Mandzukic (J), 65' Alex Sandro (J).

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto 6; Alex Sandro 7, Bonucci 6,5, Dani Alves 6,5, Rugani 6; Pjanic 6, Cuadrado 6,5 (85' Pjaca sv); Marchisio 6,5 (79' Rincon 6), Sturaro 6 (74' Dybala 6,5), Higuain 6,5; Mandzukic 7.

A disp. Buffon, Audero, Chiellini, Benatia, Barzagli, Lichtsteiner, Lemina, Asamoah.

All. Massimiliano Allegri 7.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 5,5 (70' Veseli 6) , Bellusci 6, Costa 5,5, Pasqual 5,5; Mauri 6 (77' Buchel 6) , Diousse 6, El Kaddouri 6,5; Krunic 5,5; Pucciarelli 5, Marilungo 5 (70' Thiam 5,5) .

A disp. Pugliesi, Pelagotti, Zambelli, Dimarco, Barba, Cosic, Croce, Tello, Maccarone.

All. Giovanni Martusciello 6.

ARBITRO: Maurizio Mariani 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 83' Bellusci (E).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0. REC.: pt 0, st 4





JUVENTUS voto 25. Neto Norberto (POR) 6 12. Alex Sandro Lobo Silva (DIF) 7 19. Bonucci Leonardo (DIF) 6.5 23. Dani Alves Da Silva (DIF) 6.5 24. Rugani Daniele (DIF) 6 5. Pjanic Miralem (CEN) 6 7. Cuadrado Juan (CEN) 6.5 8. Marchisio Claudio (CEN) 6.5 27. Sturaro Stefano (CEN) 6 28. Rincon Tomas (CEN) 6 9. Higuain Gonzalo (ATT) 6.5 17. Mandzukic Mario (ATT) 7 20. Pjaca Marko (ATT) s.v. 21. Dybala Paulo (ATT) 6.5 All. Allegri 7

Arbitro: MARIANI 5,5