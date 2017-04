Serie A, Fiorentina-Empoli 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Fiorentina-Empoli 1-2, giocata oggi sabato 15 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.



Nella 32esima giornata di Serie A, all'Artemio Franchi l’Empoli si aggiudica il derby toscano vincendo 2-1 contro la Fiorentina, che non perdeva in casa in campionato dal 24 aprile 2016. Decidono la partita le reti di El Kaddouri al 37’ e dell’ex Pasqual su rigore al 93’. Inutile il gol di Tello al 64’. I ragazzi di Martusciello, in una partita con 54’ 31’’ di gioco effettivo, trovano così una fondamentale vittoria in chiave salvezza e si portano a 26 punti in classifica, mentre la Viola resta ferma a 52 interrompendo una serie di 6 risultati utili consecutivi.



Nel minuti iniziali la prima occasione arriva al 6’, quando Skorupski ribatte sotto porta un diagonale dal limite di Chiesa e Tello non ne approfitta sparando sopra la traversa. La partita viene sbloccata al 37’ da El Kaddouri, che gonfia la rete dopo una brutta respinta di Tatarusanu su un cross di Thiam, partito però in posizione di offside. Nella ripresa arriva al 64’ la reazione viola: Borja Valero, anche lui in netto fuorigioco, penetra in area a appoggia per Tello, tra i migliori della Fiorentina, che di piatto destro fa 1-1. Gli ospiti ritrovano però il vantaggio nei minuti finali. Pucciarelli, atterrato in area da Borja Valero, si procura il rigore e l’ex Pasqual trasforma nonostante l’intuizione di Tatarusanu. Espulso per preteste Kalinic a partita conclusa. Sabato prossimo, nell'anticipo serale, la Viola ospiterà al Franchi l'Inter, reduce anche lei da un gol allo scadere nel derby. L'Empoli invece se la vedrà domenica pomeriggio contro il Milan.



TABELLINO

Fiorentina-Empoli 1-2

MARCATORI: 37' El Kaddouri (E), 64' Tello (F), 90+3' Pasqual (Rig.) (E).

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Astori 6, Tomovic 5,5, Carlos Sanchez 5; Vecino 5,5, Bernardeschi 5,5 (61' Babacar 6), Tello 7, Borja Valero 5,5; Saponara 5 (61' Ilicic 6), Kalinic 4,5; Chiesa 6,5 (83' Olivera 6).

A disposizione: Satalino, Sportiello, De Maio, Salcedo, Badelj, Cristoforo, Hagi, Maistro, Milic.

Allenatore: Paulo Sousa 5.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 6,5; Bellusci 7, Veseli 5, Barba 6, Pasqual 7; El Kaddouri 6,5 (81' Zambelli 6) , Croce 6,5, Krunic 5,5; Buchel 5,5 (75' Diousse 6) ; Mchedlidze 5 (68' Pucciarelli 7) , Thiam 6,5.

A disposizione: Pelagotti, Laurini, Dimarco, Costa, Mauri, Zajc, Tello, Maccarone, Marilungo.

Allenatore: Giovanni Martusciello 6,5.

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 35' Croce (E); 53' Veseli (E); 55' Krunic (E); 69' Tomovic (F); 73' Barba (E); 82' Diousse (E); 87' Ilicic (F); 90' Olivera (F).

ESPULSI: 96' Kalinic (E).

ANGOLI: 8-7.

REC.: pt 1, st 4

TEMPO EFFETTIVO: 54' 31"





LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: MAZZOLENI 6,5 - Due gol viziati da un fuorigioco, ma i suoi assistenti non aiutano. Coraggioso nell'assegnare il rigore al 92', ma decisione giusta.



Allenatore: SOUSA 5 - Sui corner in favore dell'Empoli sceglie di tenere Chiesa, Saponara e Tello a metà campo, pronti a ripartire: sceglie audace, ma piena di rischi, come mostra anche un tiro di Thiam lasciato in area tutto solo. Perde l'imbattibilità casalinga dopo quasi un anno.



Allenatore: MARTUSCIELLO 6,5 - Tiene El Kaddouri largo a destra e Thiam a sinistra, ed è proprio con una partenza di quest'ultimo che arriva l'1-0. Si aggiudica il derby toscano con un po' di fortuna, ma anche merito.