Serie A: Empoli-Palermo 1-0, le pagelle

Di seguito le pagelle di Empoli-Palermo terminata 1-0, anticipo della 19a giornata di Serie A, giocata sabato 7 gennaio 2017 alle ore 18.



EMPOLI



Skorupski 6 Non viene praticamente mai impegnato, se non da una conclusione di Quaison su cui si fa trovare pronto.

Bellusci 6 Collabora bene con il compagno di reparto nel neutralizzare Nestorovski.

Pasqual 6.5 Buona spinta sulla corsia mancina e bravo a limitare Rispoli in fase difensiva.

Cosic 6.5 Prestazione attenta del centrale empolese che fa suoi tutti i palloni alti.

Laurini 6 Presidia bene la sua corsia in maniera ordinata.

Diousse 6 Prestazione senza infamia nè lode in cabina di regia.

Croce 6 Solita partita onesta del capitano empolese, fatta più di quantità che di qualità.

Krunic 5.5 Appare piuttosto nervoso e questo ne limita le sue giocate.

Saponara 5 Altra prestazione opaca per il trequartista empolese che non riesce nemmeno oggi a dare una svolta alla sua stagione.

Marilungo 5.5 Fatica a duettare con i compagni di reparto e non riesce mai ad accendersi.

Mchedlidze 6.5 Si mette sempre a disposizione dei compagni e lo fa anche in occasione del rigore in cui serve Maccarone con una sponda perfetta.

Pucciarelli 6 Entra al posto di Saponara e senza strafare si rende più utile del compagno sostituito.

Maccarone 6.5 Entra e nel giro di tre minuti si procura il rigore, lo trasforma e regala tre punti preziosissimi ai suoi.



All. Martusciello 6.5 Le buone trame in mezzo al campo si vedono sempre, la solidita difensiva cresce e allora può bastare un rigore per ottenere una vittoria molto importante.



PALERMO



Posavec 6.5 Si fa trovare sempre attento sui cross e sulla conclusione di Dioussè. Intuisce il rigore, ma non ci arriva per poco.

Rispoli 5.5 Si vede con quella conclusione dopo trenta secondi e poi basta, non riuscendo mai ad arrivare sul fondo per crossare.

Goldaniga 6 Buona partita impreziosita da un paio di anticipi decisivi su Mchedlidze nel primo tempo.

Gonzalez 6 Guida bene la difesa che compie una sola sbavatura, ma decisiva.

Aleesami 5.5 Solo un quarto d'ora per lui dove però conferma il suo calo di condizione.

Morganella 6 La catena di sinistra funziona meglio ed è anche merito suo.

Cionek 5.5 La trattenuta che causa il rigore è lieve, ma altrettanto ingenua e costa cara.

Diamanti s.v. Corini lo inserisce per gli ultimi scampoli del match sperando in una sua invenzione.

Gazzi 6 Solita partita ordinata in mezzo al campo grazie alla sua esperienza.

Bruno Henrique 6.5 Appare essere quello più in palla dei suoi, facendo sempre giocate utili quanto semplici.

Jajalo 5.5 Qualche errore di troppo in fase di possesso palla, soffre un po' nel duello fisico con Croce.

Quaison 6.5 In questa posizione dietro la punta sembra trovarsi più a suo agio e cerca di accendere la luce dei suoi con qualche buona giocata.

Nestorovski 5 Semplicemente impalpabile. Non segna da sei partite, ma oggi non si ricorda nemmeno una sua giocata utile. Balogh s.v. Gettato dentro nel finale per dare più fisicità nell'assalto alla ricerca del pari.



Dopo due risultati utili ci si aspettava un Palermo un po' più coraggioso, invece i suoi badano più a difendere che ad attaccare e alla fine ne fanno le spese.