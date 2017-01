Serie A: festa Empoli, 1-0 al Palermo

GLI HIGLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA

Finisce 1-0 Empoli-Palermo, anticipo della 19a giornata di Serie A, decide il rigore di Maccarone al 78'. I toscani tornano al successo dopo la sconfitta con l'Atalanta e centrano la seconda vittoria consecutiva in casa, impresa che non riusciva loro dall'aprile scorso. Gli uomini di Martusciello ottengono tre punti preziosi in chiave salvezza e si portano a quota 17. I siciliani vedono interrompersi la mini striscia di due risultati utili consecutivi, rimangono fermi a 10 punti e sono ora a -7 proprio dall'Empoli quartultimo.





Lo scontro salvezza delse lo aggiudicano proprio i padroni di casa. Prima frazione di gioco noiosa in cui solo l'Empoli riesce a rendersi un minimo pericoloso in un paio di situazioni. Nella ripresa lo spettacolo non decolla, il Palermo sembra volerci provare di più, ma a decidere il match è un rigore dial 78', concesso per una lieve trattenuta diai danni dello stesso Big Mac entrato da un minuto. Nel finale mini assedio palermitano che però non produce nulla.