Serie A, Empoli-Lazio 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Empoli-Lazio 1-2, giocata sabato 18 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 25a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Castellani.

Il match del Castellani valido per al 25a giornata di Serie A finisce 2-1 per la Lazio, grazie ai gol di Immobile e Keita dopo il provvisorio vantaggio di Krunic. Per l'Empoli arriva la seconda sconfitta consecutiva e sono ora quattro partite che i toscani non riescono a portare a casa l'intera posta in palio. Classifica immutata con 22 punti e il quartultimo posto a distanza di sicurezza da Palermo e Crotone. I biancocelesti, invece, ritornano subito alla vittoria e salgono momentaneamente al quinto posto con i loro 47 punti.



Nel posticipo serale del sabato la Lazio espugna Empoli in rimonta. Primo tempo vivace con gli ospiti che producono la solita grande quantità di palle gol, ma sbattono su un insuperabile Skorupski. Nella ripresa passa a sorpresa l'Empoli con un missile dalla distanza di Krunic al 67'. Nemmeno un minuto e pareggia subito Immobile con una zampata da rapace d'area di rigore. A decidere il match è Keita all'80' che sfrutta un rinvio sballato di Costa per infilare il destro vincente.



TABELLINO

Empoli-Lazio 1-2

MARCATORI: 67' Krunic (E), 68' Immobile (L), 80' Keita (L).

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 7; Laurini 5,5 (78' Veseli sv), Bellusci 5,5, Costa 5, Pasqual 6; Diousse 6,5, El Kaddouri 6, Croce 6 (73' Mauri 6); Krunic 6,5; Maccarone 5 (71' Thiam 5,5), Pucciarelli 5,5.

A disp. Pugliesi, Pelagotti, Zambelli, Dimarco, Barba, Cosic, Zajc, Buchel, Marilungo.

All. Giovanni Martusciello 5,5.

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Hoedt 6, Basta 6 (85' Bastos sv) , Wallace 6, Radu 6,5 (79' Djordjevic sv) ; Felipe Anderson 6,5, Parolo 6, Lulic 6; Biglia 7, Milinkovic-Savic 6 (58' Keita 7) , Immobile 6,5.

A disp. , Borrelli, Vargic, De Vrij, Patric, Lukaku, Crecco , Murgia, Mohamed, Tounkara.

All. Simone Inzaghi 6,5.

ARBITRO: Nicola Rizzoli 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 1' Costa (E); 60' Biglia (L); 85' Diousse (E); 90' Veseli (E).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 1-9. REC.: pt 0, st 0