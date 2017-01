Il tecnico dell'Empoli Giovanni Martusciello commenta con grande soddisfazione la vittoria di misura sul Palermo nel primo anticipo della 19a giornata di Serie A: "Sapevo quanto questa gara era importante, per noi è soprattutto positivo acquisire quella serenità che ci serve per giocare con più scioltezza le prossime partite. E' vero, adesso siamo a 7 punti dalla zona retrocessione e considerando come stiamo andando sono tanti, ma siamo solo alla fine del girone di andata. Il ritorno in Serie A di solito è quasi un altro campionato, quindi cerchiamo di goderci questo bell'inizio di 2017, di lavorare con più sicurezze e di proseguire così".





Un elogio particolare va al match winner Massimo, a segno poco dopo essere entrato in campo: "Fa molto piacere per lui - prosegue- non solo perché ha segnato, ma perché lo ha fatto prendendosi la responsabilità di battere un rigore a freddo.".