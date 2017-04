Serie A, Sampdoria-Crotone 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Sampdoria-Crotone 1-2, giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ferraris.



Per la 33esima giornata di Serie A, il Crotone espugna il Ferraris superando la Sampdoria per 2-1. Alla magia iniziale di Patrik Schick, rispondono Falcinelli e Simy. Continua il momento no della squadra di Giampaolo, che rimane ferma a quota 45, viene superata in classifica dal Torino e incassa la terza sconfitta nelle ultime cinque. Tutt'altra atmosfera tra le fila pitagoriche: 24 punti in classifica e terzo successo nelle ultime quattro. L'Empoli - vincitore a San Siro - è distante ancora cinque punti.



Il primo tempo si apre su ritmi bassi: le due squadre sembrano volersi studiare senza correre il pericolo di scoprirsi. Ci vuole una magia per aprire una gara così bloccata, la giocata di un fuoriclasse, che arriva infatti al minuto 20': Schick supera Ferrari con un controllo da artista, si invola verso Cordaz e lo supera con il destro. Samp avanti 1-0. Il Crotone non ci sta e prova ad attaccare, ma il primo tempo si conclude con i blucerchiati in vantaggio.



Nella ripresa Nicola mette mano ai cambi, fuori uno spento Rhoden e dentro Stoian. La manovra dei pitagorici ne beneficia e la Samp va in difficoltà. Al 67', il solito Falcinelli pareggia i conti, mettendo in rete un tiro-cross di Trotta sugli sviluppi di un angolo. Giampaolo non ci sta e prova a dare la scossa ai suoi: fuori Praet e dentro Djuricic. Il serbo prova ad ispirare, ma Quagliarella si fa ipnotizzare da Cordaz, sprecando il match point. Gol sbagliato, gol subito: al minuto 80', Falcinelli pennella per il neo-entrato Simy, che supera Puggioni con un destro al volo: è 2-1 Crotone. Secondo gol in due partite per l'attaccante nigeriano, terza vittoria in quattro gare per i pitagorici.

TABELLINO

Sampdoria-Crotone 1-2



MARCATORI: 20' Schick (S), 67' Falcinelli (C), 80' Simy (C).

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni 6; Dodò 6 (73' Regini 6), Bereszynski 5,5, Silvestre 6, Skriniar 6,5; Barreto 6 (84' Alvarez sv), Bruno Fernandes 6, Praet 6 (69' Djuricic 6); Torreira 6,5; Schick 7,5, Quagliarella 6.

A disposizione: Viviano, Krapikas, Falcone, Simic, Pavlovic, Palombo, Cigarini, Budimir.

Allenatore: Marco Giampaolo 6.

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6,5; Ferrari 5,5, Ceccherini 6, Rosi 6, Martella 6,5; Rohden 5 (59' Stoian 6) , Crisetig 6,5, Barberis 6, Nalini 6,5 (80' Acosty sv) ; Falcinelli 7, Trotta 6 (75' Simy 6,5) .

A disposizione: Festa, Viscovo, Dos Santos, Mesbah, Dussenne, Sampirisi, Suljic, Kotnik, Capezzi.

Allenatore: Davide Nicola 7.

ARBITRO: Nicola Rizzoli 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 63' Ceccherini (C); 80' Ferrari (C); 83' Torreira (S); 84' Falcinelli (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 4-8.



RECUPERO: pt 0, st 4