Serie A, Pescara-Crotone 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Pescara-Crotone 0-1, giocata oggi domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 35a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Adriatico.

TABELLINO

Pescara-Crotone 0-1

MARCATORI: 72' Tonev (C).

PESCARA (4-3-3): Fiorillo 6; Biraghi 5,5 (82' Cerri sv), Zampano 6,5, Fornasier 5,5, Bovo 5; Verre 5, Memushaj 5,5 (68' Coulibaly 6), Benali 5; Brugman 5,5, Bahebeck 5 (67' Muric 6), Caprari 5.

A disposizione: Bizzarri, Crescenzi, Coda, Bruno, Kastanos, Muntari, Mitrita, Cubas, Milicevic.

Allenatore: Zdenek Zeman 5.

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6; Ferrari 6,5, Ceccherini 6,5, Rosi 6, Martella 6; Rohden 6 (51' Acosty 6,5) , Barberis 6,5, Capezzi 6,5, Nalini 6 (75' Sampirisi 6) ; Trotta 6,5, Simy 6 (64' Tonev 7) .

A disposizione: Festa, Viscovo, Dos Santos, Mesbah, Cuomo, Dussenne, Suljic, Kotnik, Borello.

Allenatore: Davide Nicola 7.

ARBITRO: Carmine Russo 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 41' Caprari (P); 41' Bahebeck (P); 54' Capezzi (C); 62' Brugman (P); 74' Tonev (C); 76' Benali (P); 77' Benali (P); 83' Bovo (P).

ESPULSI: 77' Benali (C).

ANGOLI: 1-6.



RECUPERO: pt 1, st 4