Serie A, Palermo-Crotone 1-0: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Palermo-Crotone 1-0, giocata domenica 5 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 23a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol.

TABELLINO



PALERMO-CROTONE 1-0



MARCATORE: 27' Nestorovski (P).

PALERMO (4-3-3): Posavec 6; Andelkovic 6 (87' Sunjic sv), Cionek 5,5, Pezzella 6, Rispoli 6,5; Bruno Henrique 6,5, Chochev 6,5, Embalo 6,5; Jajalo 6, Nestorovski 7 (90' Balogh sv), Trajkovski 6 (75' Silva 6). A disp.: Breza, Marson, Aleesami, Morganella, Vitiello, Diamanti, Gazzi, Lo Faso. All.: Lopez 6,5.

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6,5; Ceccherini 6, Ferrari 5,5, Martella 5,5, Rosi 5,5; Barberis 5,5, Crisetig 5, Falcinelli 5,5, Nalini 5 (72' Capezzi 6); Stoian 5,5 (84' Simy sv), Trotta 5 (61' Kotnik 5). A disp.: Festa, Viscovo, Dos Santos, Dussenne, Mesbah, Sampirisi, Suljic, Tonev, Acosty. All.: Nicola 5.

ARBITRO: Gianluca Rocchi 5,5.

NOTE: Ammoniti: Barberis, Stoian (C), Cionek, Rispoli (P).

Angoli: 0-0. Rec.: pt 1', st 6'.



PAGELLE