Serie A: Juventus, col Crotone l'ultimo sforzo

Chi l'avrebbe mai detto che la Juventus sarebbe arrivata alla penultima giornata di campionato con un solo punto di vantaggio sulla Roma e due sul Napoli? Quasi nessuno visto il ruolino di marcia tenuto dalla formazione di Massimiliano Allegri che questo pomeriggio alle 15 allo Stadium ospita il Crotone, la squadra più in forma del torneo: ai bianconeri servono i tre punti per sigillare lo Scudetto e dare inizio alla festa.

La Juventus è prima con 85 punti, a +1 sulla Roma e a +2 sul Napoli, entrambe vincenti negli anticipi del sabato, e ha l'obbligo di vincere se vuole chiudere il discorso Scudetto e non dover rimandare tutto all'ultima giornata dove giocherà a Bologna. I bianconeri non vincono da tre turni (due pareggi e una sconfitta) ma la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ha certamente ridato fiducia agli uomini di Allegri: in più c'è il fattore Stadium, inviolato da 36 turni (il pari col Torino ha chiuso una serie di 33 vittorie), e la cabala, dato che la Juventus è imbattuta negli ultimi 23 match di campionato contro una neopromossa, senza contare che è dal marzo 2012 che la Vecchia Signora non centra una striscia di 4 gare senza vittorie.

Dall'altra parte però c'è la squadra più in forma del torneo, il Crotone, che ha raccolto 17 punti nelle ultime sette giornate e 10 punti nelle ultime quattro trasferte (2 nelle precedenti 14). I calabresi vengono dal successo sull'Udinese e sono a 31 punti, a -1 dall'Empoli che riceve l'Atalanta, e a -2 dal Genoa che ospita il Torino: in caso di sconfitta allo Stadium e contemporanea vittoria delle rivali arriverebbe la matematica retrocessione ma la squadra di Nicola è fiduciosa e sa che sarà un match ben diverso da quello dell'8 febbraio scorso allo Scida, vinto 2-0 dai bianconeri e unico precedente in A tra le due formazioni.