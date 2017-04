Serie A, Crotone-Milan 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Crotone-Milan 1-1, giocata oggi domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Scida

Tabellino

Crotone-Milan 1-1

8' Trotta (C), 50' Paletta (M).(4-4-2): Cordaz 7; Ferrari 6,5, Ceccherini 6,5 (70' Dussenne 6), Rosi 5,5, Martella 6,5; Rohden 6 (81' Capezzi sv), Crisetig 6,5, Barberis 7, Nalini 6 (54' Stoian 6); Falcinelli 6,5, Trotta 7,5.A disposizione: Festa, Viscovo, Dos Santos, Cuomo, Sampirisi, Suljic, Kotnik, Tonev, Acosty, Simy.Allenatore: Davide Nicola 7.(4-3-3): Donnarumma 6,5; Zapata 5,5, Vangioni 5,5 (90' Gustavo Gomez sv) , Paletta 6,5, Calabria 5,5; Deulofeu 5,5 (85' Bacca sv) , Suso 7, Mati Fernandez 5,5 (77' Ocampos 6) ; Kucka 5, Locatelli 5,5, Lapadula 6.A disposizione: Storari, Plizzari, Honda, Montolivo, Zucchetti, Pasalic, Bertolacci, Cutrone.Allenatore: Vincenzo Montella 6.Luca Banti 7nessuna20' Ferrari (C); 24' Kucka (M); 26' Crisetig (C); 42' Deulofeu (M); 90' Kucka (M); 90' Falcinelli (C).90' Kucka (M).5-9.pt 1, st 6