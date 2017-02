Serie A, Crotone-Juventus: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Crotone-Juventus 0-2, giocata mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 18. Match valido per il recupero della 18a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Crotone-Juventus 0-2 Finale. Dura un'ora la resistenza del Crotone, poi Mandzukic sblocca la gara e per la Juve diventa tutto facile: il raddoppio di Higuain sancisce la quarta vittoria di fila dei bianconeri, che ora hanno 7 punti di vantaggio sulla Roma. Il Crotone ha fatto il possibile, ma dovrà cercare in altre partite i punti per salvarsi.



Juve all'attacco fin dall'inizio, ma le occasioni vere arrivano solo al 45': Cordaz respinge su Mandzukic e Ferrari salva sulla linea su Dybala. Nella ripresa i bianconeri crescono in qualità; al 60' Asamoah di testa costringe Cordaz alla respinta, Mandzukic da posizione angolata mette in rete. Il Crotone prova a reagire ma al 74' Higuain, imbeccato da Rincon, scarta Cordaz e fa 2-0. All'85' Pjanic sfiora il tris colpendo l'incrocio.



TABELLINO



CROTONE-JUVENTUS 0-2

MARCATORI: 60' Mandzukic (J); 74' Higuain (J).

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6; Rosi 5,5, Ceccherini 5,5, Ferrari 6, Mesbah 6; Sampirisi 5,5 (70' Acosty 5,5), Barberis 5,5, Capezzi 6, Stoian 5,5; Falcinelli 6 (84' Suljic sv), Tonev 5,5 (79' Trotta 5,5). A disp.: Festa, Viscovo, Dos Santos, Dussenne, Martella, Kotnik, Nalini, Simy. All.: Nicola 6.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 6; Dani Alves 5,5 (78' Barzagli 6), Bonucci 6, Rugani 6, Asamoah 6,5; Khedira 6 (69' Pjanic 6,5), Rincon 6,5; Pjaca 5,5 (88' Sturaro sv), Dybala 6, Mandzukic 7; Higuain 7. A disp.: Audero, Neto, Alex Sandro, Benatia, Lichtsteiner, Mattiello, Cuadrado. All.: Allegri 6,5.

ARBITRO: Paolo Valeri 6.

NOTE: Ammonito: Bonucci (J).

Angoli: 0-1. Rec.: pt 0', st 3'.



LE PAGELLE



CROTONE VOTO VOTO JUVENTUS CORDAZ 6 6 BUFFON ROSI 5,5 5,5 DANI ALVES CECCHERINI 5,5 6 RUGANI FERRARI 6 6 BONUCCI MESBAH 6 6,5 ASAMOAH CAPEZZI 6 6,5 RINCON BARBERIS 5,5 6 KHEDIRA SAMPIRISI 5,5 5,5 PJACA TONEV 5,5 6 DYBALA STOIAN 5,5 7 MANDZUKIC FALCINELLI 6 7 HIGUAIN Sostituzioni Sostituzioni TROTTA 5,5 6,5 PJANIC ACOSTY 5,5 6 BARZAGLI SULJIC s.v. s.v. STURARO All. Nicola 6 6,5 All. Allegri