Serie A, Crotone-Inter 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Crotone-Inter 2-1, giocata oggi domenica 9 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Scida.



Tra Crotone e Inter finisce 2-1. All’Ezio Scida, nel match valevole per la 31a giornata di Serie A. Apre le marcature Falcinelli al 18’ su rigore e raddoppia al 22’. I padroni di casa si avvicinano alla salvezza, ormai distante appena 3 punti. L’Inter viene invece scavalcata dal Milan, proprio nella giornata prima del Derby della Madonnina. La partita dei calabresi è da incorniciare; intensità, velocità e qualità, il tutto unito a micidiali contropiedi. Nella prima frazione di gioco la formazione inizia meglio il Crotone, che copre bene il campo e non lascia spazio ai neroazzurri. In diverse occasioni, anzi, riesce ad arrivare al tiro ma Handanovic riesce a bloccare. Al 18’ Medel blocca il pallone con le mani in area; dal dischetto va Falcinelli che non sbaglia. Passano appena 4 minuti e su un errore di impostazione dell’Inter, Trotta serve ancora Falcinelli che, davanti ad Handanovic, gonfia la rete con un tocco sotto. Al 41’ Miranda salva i suoi immolandosi sul tiro di Rohden.



Nella ripresa Pioli effettua un doppio cambio: dentro Palacio ed Eder, fuori Ansaldi e Murillo. I cambi portano solo a 4 ammonizioni, due per parte. L’Inter, nonostante i 6 giocatori d’attacco, due incontristi e un difensore, non riesce comunque a rendersi pericoloso dalle parti di Cordaz. Al 57’ arriva la prima vera conclusione dell’Inter grazie a una conclusione di Perisic al volo, che passa accanto al palo. Al 60’ Kondogbia colpisce di testa ma la palla finisce di poco a lato. Al 65’ D’ambrosio, sugli sviluppi del corner di Banega e dopo il tocco di Kondogbia, gonfia la rete e riapre le speranze. Al 72’ Eder colpisce il palo interno! Nel finale, nonostante la pressione neroazzurra, il risultato non cambia.



Tabellino



Crotone-Inter 2-1



MARCATORI: 18' Falcinelli (Rig.) (C), 22' Falcinelli (C), 65' D'Ambrosio (I).

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6; Ferrari 6,5, Ceccherini 7, Rosi 6,5, Martella 6,5; Rohden 7 (67' Sampirisi 6), Crisetig 6,5, Barberis 7 (75' Capezzi 5), Falcinelli 8; Stoian 6,5, Trotta 7 (73' Acosty 6,5). A disposizione: Festa, Viscovo, Dos Santos, Dussenne, Suljic, Kotnik, Tonev, Nalini, Simy. Allenatore: Davide Nicola 7.

INTER (4-2-3-1): Handanovic 7; Ansaldi 5 (45' Palacio 5,5) , Murillo 5,5 (46' Eder 6,5) , Miranda 7, D'Ambrosio 6,5; Kondogbia 4,5 (80' Joao Mario sv) , Medel 5,5; Banega 6, Perisic 6, Candreva 5,5; Icardi 5. A disposizione: Carrizo, Berni, Andreolli, Sainsbury, Santon, Nagatomo, Brozovic, Biabiany, Gabriel Barbosa.

Allenatore: Stefano Pioli 5.

ARBITRO: Marco Guida 7

NOTE: nessuna

AMMONITI: 0' Capezzi (C); 47' Palacio (I); 47' Martella (C); 47' Ceccherini (C); 51' Banega (I); 90' Acosty (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 3-7.



: pt 3, st 6