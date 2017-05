Con la vittoria sull'Udinese, la quinta in una serie di sette risultati utili consecutivi, il Crotone è tornato a sognare la salvezza visto che è a -1 dall'Empoli e a -2 dal Genoa: domenica i calabresi saranno di scena allo Stadium contro la Juventus e visto il momento delle due squadre, nulla appare scontato. "Andremo a Torino consapevoli di affrontare una super squadra: speriamo di rovinargli la festa scudetto", ha detto Gianni Vrenna.

Il presidente degli 'squali' è entusiasta per la marcia della sua squadra ed è fiducioso in vista della trasferta a Torino, consapevole però del fatto che i bianconeri vorranno festeggiare il sesto Tricolore consecutivo: "Stiamo vivendo un grande momento, sia sotto l'aspetto tecnico che fisico e andremo lì a giocarcela. Speravo in un pareggio della Juve a Roma perché forse l'avremmo trovata con meno stimoli, anche se i bianconeri non regalano mai niente a nessuno".

Infine Vrenna parla della salvezza, un obiettivo tornato incredibilmente raggiungibile a due giornate dalla fine del campionato: "Alla salvezza credo tanto, e come me ci crede molto anche la squadra, il mister e tutto l'ambiente: ci sono tutti i presupposti per salvarsi anche perché un'eventuale sconfitta contro la Juve non è detto che sia decisiva".